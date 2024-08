Viene travolto da una moto: muore a Bordighera novarese di 92 anni

BORDIGHERA – Non c’è stato nulla da fare per l’anziano di 92 anni, originario di Novara, deceduto dopo essere stato investito da una moto.

L’incidente ieri sera nelle vicinanze dell’ospedale di Bordighera. Sono subito giunti i soccorsi ed è stato allertato l’elisoccorso Grifo, ma purtroppo le condizioni del 92enne erano troppo gravi. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 21 anni originario di Torino, avrebbe detto ai soccorritori di non essersi accorto del pedone se non quando ha sentito l’impatto.

Secondo quanto riportato da Ansa, nel tratto di strada c’era un lampione che però era spento e l’anziano non avrebbe attraversato sulle strisce pedonali. Sono al momento in corso le indagini della polizia stradale per ricostruire l’accaduto.

