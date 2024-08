Camosci Sound: Massimo Silverio e Lino Capra Vaccina per la seconda serata

SANT’AMBROGIO – Fine settimana tra musica e tranquillità al laghetto dei Camosci, a Sant’Ambrogio di Torino ai piedi della Sacra di San Michele, per Camosci Sound. Sabato sera l’esibizione di Nada, un’artista davvero senza tempo e ieri sera due artisti, Lino Capra Vaccina e Massimo Silverio, insieme a Nicolas Remondino alla batteria e Manuel Volpe alle Tastiere. Suoni e atmosfere perfettamente integrati con il luogo e atmosfere oniriche di sicuro effetto.

“In rupi sparse il suono” è il claim scelto per l’edizione di quest’anno che prevede due giorni di concerti in cui la musica dialogherà con la scenografia vertiginosa offerta dal Monte Pirchiriano, dal quale i camosci sono soliti discendere all’ora del tramonto.

Un cartellone originale che attraversa i generi e le generazioni, e muove dalla canzone d’autore ai suoni più oscuri e sperimentali, tra songwriting, progressive, improvvisazione e linguaggi contemporanei.

Oltre a Nada, Capra Vaccina e Silverio, saranno di scena Anais Drago, She Owl, Alex Gariazzo e Annie Barbazza. Tutti i concerti si svolgeranno nello spazio naturale del Lago dei Camosci ad eccezione del concerto “Minotauri” di Anais Drago, che prevede un’escursione al Castello del Conte Verde di Condove.

Foto e report Paolo Pavan/QP

