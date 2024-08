Arpa Piemonte: oggi e domani allerta gialla per temporali forti

PIEMONTE – Dopo le previsioni meteo, arriva l’allerta gialla. Nel corso del pomeriggio odierno una debole ondulazione del campo di pressione in quota, associata a infiltrazioni di aria relativamente più fresca, determinerà un aumento dell’instabilità con l’attivazione di rovesci e temporali che localmente potranno risultare forti e associati a grandinate di medio-piccole dimensioni e raffiche di vento sostenute. In serata i fenomeni proseguiranno sul Cuneese per poi cessare ovunque nella notte. Nelle ore centrali di domani un nuovo passaggio perturbato a ridosso delle regioni alpine attiverà nuovamente rovesci e temporali, dapprima sui settori alpini e aree nordorientali della regione, in successiva estensione al resto della regione. Un generale esaurimento dei fenomeni è atteso nel corso della serata di domani, con passaggio a condizioni più stabili da giovedì e per tutto il fine settimana.

In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali per oggi e domani su Piemonte centrale e meridionale. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo e dell’allerta dei prossimi giorni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese