Ancora grandine, nubifragi e forti raffiche di vento: la situazione sul Piemonte

PIEMONTE – Non c’è tregua per la nostra regione, ormai preda di violenti – e talvolta improvvisi – nubifragi accompagnati spesso da grandine di medie e grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

A Torino, dopo l’impressionante grandinata di una settimana fa è scattata la paura appena i primi chicchi di grandine hanno cominciato a cadere al suolo. Tanto che molti automobilisti hanno cercato riparo per le loro auto sotto i portici di Torino centro.

Violento downburst con grandine anche a Carignano (TO), area già fortemente colpita da numerosi forti temporali e grandinate in questi ultimi mesi.

A Borgosesia, in provincia di Vercelli, le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e grandine. Tra Cuneese ed Astigiano si segnalano raffiche di downburst fino a 100 km/h. A Montemagno (AT) si segnala un violento temporale con grandine e tempestose raffiche di vento fino a 109 km/h.

Temporali forti e localmente con grandine anche tra Biellese e Val Sesia.

Si segnalano un po’ ovunque alberi caduti.

Allerta gialla

Ricordiamo che il centro funzionale Arpa ha diramato anche per oggi allerta gialla su tutto il Piemonte per temporali intensi ed associati a grandinate e forti raffiche di vento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

