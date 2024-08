Anas: chiuso per incidente un tratto della SS 705 DIR a Cuneo

CUNEO – A causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, un camper ed un veicolo leggero, poco dopo le 16 di oggi, il traffico è temporaneamente bloccato sulla SS 705 Dir “Di Cuneo”, fra i km 0.110 e 0.680, in entrambe le direzioni, in galleria Carle a Cuneo. Secondo le ricostruzioni il camper in curva si è allargato troppo finendo con lo scontrarsi, prima lateralmente con il camion e poi frontalmente con l’auto che lo seguiva in direzione opposta.

Fortunatamente però non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale di Cuneo.

La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo la strada statale nel più breve tempo possibile.

