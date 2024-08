Torna libera la mamma che ha lasciato la bimba di tre anni sola a casa a Torino: “Ero solo andata a fare la spesa”

TORINO – All’udienza di convalida dell’arresto la mamma di quarant’anni, che ha lasciato la figlia di tre a casa da sola, è stata lasciata libera, ma è ancora indagata. La donna si è giustificata davanti al giudice dicendo: “Sono una brava mamma, ero solo andata a fare la spesa: sono stata via solo mezz’ora”.

Il pubblico ministero Laura Longo aveva chiesto la misura cautelare in carcere, ma il gip non era dello stesso parere e ha fatto tornare in libertà la donna, difesa dall’avvocato Alessandro Petito.

Le parole di spiegazione della mamma: “La porto sempre con me, anche al lavoro – ha dichiarato in udienza. – Al pomeriggio siamo andate ai giardinetti. Tornata a casa le ho fatto il bagnetto, le ho messo il pannolino e lei poi si è addormentata nella sua cameretta. Dovevo far la spesa per cucinare per il giorno dopo, e ho preferito lasciarla dormire, temendo che, se l’avessi svegliata, si sarebbe messa a piangere in negozio”.

Al suo ritorno però ha visto in folto gruppo di persone intorno alla finestra di casa al pianterreno: erano i vicini che allarmati dal pianto disperato della bimba avevano chiamato i soccorsi temendo che la donna si fosse sentita male in casa.

