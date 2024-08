Interrotta una catena di furti nel Cuneese: tre persone arrestate

CUNEO – Gli agenti di polizia hanno interrotto una catena di furti in attività commerciali che da diversi mesi stava colpendo la zona del cuneese.

L’indagine ha portato alla denuncia per ricettazione di tre individui e all’arresto di altre tre persone, colte in flagranza di reato e accusate di aver compiuto dei furti a Villafalletto, Boves, Borgo San Dalmazzo, Cervasca e Costigliole Saluzzo, ai danni di gioiellerie, autodemolizioni, segherie industriali, ferramenta e rivenditori di biciclette. Solo le biciclette rubate a Boves avevano un valore di 150mila euro. I gioielli rubati a Costigliole Saluzzo e Villafalletto sono stati ritrovati e restituiti ai proprietari.

Nel corso delle indagini, è emerso anche che, in diverse occasioni, il gruppo di criminali ha usato alcuni autocarri rubati per trasportare le proprie refurtive, che venivano poi nascoste in alcuni luoghi strategici tra Busca e Borgo San Dalmazzo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese