Tresso: Torino come Riccione, divertitevi con i giochi d’acqua

TORINO – L’evidente successo che le nuove aree con i giochi d’acqua nei parchi di Torino stanno riscontrando tra grandi e piccini, dando sollievo a chi rimane in città in questa caldissima estate, hanno spinto l’assessore Tresso a pubblicare un post entusiasta sui suoi social.

“Torino è come Riccione! – scrive Tresso – Quest’anno l’estate in città è più fresca e divertente. Ci sono 5 nuove aree dedicate ai giochi d’acqua dove divertirsi in allegria e stare freschi! Andate a vedere! ”

Le cinque aree con i giochi d’acqua si trovano nei seguenti parchi di Torino e sono aperti tutti giorni dalle h 10,00 alle 19,00 fino ad ottobre:

Parco delle Pellerina

Parco di Vittorio

Parco Madre Teresa di Calcutta

Giardino Peppino Impastato

Giardino Don Gnocchi

