Arriva #BiblioTok, il podcast per scoprire il fenomeno #BookTok e la sua influenza sulle biblioteche del Piemonte

PIEMONTE – Sulle principali piattaforme digitali online, sta arrivando un nuovo podcast dedicato alle biblioteche e al fenomeno del #BookTok: si chiama #BiblioTok.

Con “#BookTok”, neologismo che nel 2023 è stato addirittura inserito nel vocabolario Treccani, si intende la creazione di una community virtuale sul social TikTok formata da lettori, blogger e creator che si scambiano consigli su libri, letture, librerie, biblioteche e mondo dell’editoria.

Questo fenomeno, per la sua vastità, è in grado di influenzare i gusti del pubblico, soprattutto tra le fasce più giovani di popolazione, e di cambiare per questo le sorti delle classifiche di vendita in tutto il mondo. Ma quanto conosciamo davvero questo mondo, i suoi meccanismi di comunicazione e l’impatto che ha sulle biblioteche e librerie fisiche? Per scoprirne di più, ecco che Sapere Digitale – Educazione civica digitale in biblioteca – ha deciso di dare vita a questo podcast, ideato e condotto da Susanna Aruga, con la produzione, il montaggio e la sonorizzazione di Vibes.

La nascita del podcast

Tutto è cominciato a seguito di un corso, destinato alle bibliotecarie e ai bibliotecari di Piemonte e Valle D’Aosta, con un laboratorio incentrato proprio su TikTok. Il corso, condotto dalla stessa Susanna Aruga, content strategist ed esperta di marketing, grazie alla sua utilità ha avuto un grande successo ed è stato poi promosso anche in altre Regioni d’Italia. Da qui, è nata l’idea di farne il podcast #Bibliotok, così che i principali argomenti di discussione trattati durante il laboratorio possano essere sempre disponibili e alla portata di tutti.

#BiblioTok è disponibile gratuitamente sulle piattaforme Audible, Spotify e Spreaker, oltre che sul sito web di Sapere Digitale. Strutturato in cinque puntate, ognuna delle quali è dedicata ad una tematica precisa, affrontata della conduttrice Susanna Aruga in dialogo con alcuni ospiti speciali provenienti anche dalla nostra regione. Se siete curiosi di ascoltare questo podcast, noi vi lasciamo qui i titoli delle sue cinque puntate:

Il #BookTok ha reso i libri più democratici o più commerciali? Il #BookTok ha cambiato le copertine dei libri? #BookTok: la lettura è diventata spettacolo? Il #BookTok e le biblioteche si assomigliano molto di più di quanto credano Il #BookTok ci offre un nuovo modo di raccontare i libri.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese