Smantellato un traffico di droga tra Biella e Torino: arrestate 5 persone e sequestrati 40 kg di stupefacente

BIELLA – Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza ha portato allo smantellamento di un traffico di stupefacenti tra Biella e Torino.

Al termine delle indagini, sono state arrestate cinque persone e sequestrati in totale 40 kg di droga. Secondo le prime ricostruzioni, a promuovere l’attività di spaccio era un biellese che, emigrato in un paese extraeuropeo, dall’estero continuava a mantenere i contatti con gli altri indagati.

L’inizio delle indagini

L’indagine era scattata dopo che, ad aprile del 2023, un uomo era stato arrestato in flagranza e la sua dimora era stata perquisita nell’ambito di un’indagine per truffa e riciclaggio. Nel corso delle operazioni, gli agenti avevano sequestrato 950 grammi di hashish, 1.100 grammi di marijuana e 103 grammi di cocaina ed era stato individuato un presunto spacciatore, residente nel biellese, che aveva organizzato una rete di distribuzione di droga; quest’ultimo individuo è stato arrestato lo scorso 25 maggio, mentre si procurava a Torino 105 grammi di cocaina. Dopodiché, gli investigatori sono stati in grado di risalire al nome del fornitore: si trattava di un uomo sulla cinquantina che si muoveva soprattutto nella zona del Torinese.

Il 16 luglio scorso, è stato poi arrestato il braccio destro del presunto promotore del gruppo, trovato in possesso di 16 kg di hashish, 17 di marijuana, 630 grammi di cocaina e 79mila euro in contanti.

