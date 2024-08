La Juve saluta Szczesny, rescissione del contratto

TORINO – Wojciech Szczesny non è più il portiere della Juventus. La notizia era di dominio pubblico da settimane, da quando la Juve aveva annunciato l’acquisto di Di Gregorio e il portiere polacco aveva confermato l’allontanamento. Ora però c’è l’ufficialità sulla rescissione del contratto.

Non una vendita diretta, quindi, ma un accordo di fine collaborazione, che permetterà alla Juve di risparmiare parte di stipendio per l’anno in corso e a Tek di accasarsi dove preferisce.

La Juve ha salutato il suo portiere ricordando gli 8 trofei vinti in 7 anni in bianconero: 3 campionati italiani, 3 coppe Italia e 2 supercoppe italiane.

