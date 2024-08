Rubano la bicicletta elettrica ad un rider, arrestati a Torino

TORINO – La Polizia di Stato, insieme a personale dell’Esercito Italiano, ha arrestato due persone di trentasette e trentatré anni, entrambi gravemente indiziati di furto in abitazione in concorso.

Intorno all’una di notte i poliziotti del Commissariato di P.S. Barriera Milano, durante il servizio denominato “Strade sicure” svolto in collaborazione con l’Esercito Italiano, hanno notato due persone a bordo di una bicicletta elettrica dirigersi da corso Palermo verso Corso Novara mentre un uomo li indica come autori di un furto. Dopo una breve fuga, anche imboccando strade contromano, i due vengono definitivamente bloccati in via Novi.

Si scopre così che i due erano entrati in uno stabile seguendo un rider e portandogli via la bicicletta elettrica lasciata temporaneamente sul pianerottolo.

Entrambi sono stati arrestati per furto in abitazione in concorso. Il trentasettenne è stato arrestato anche per minacce a pubblico ufficiale, mentre il trentatreenne anche per dichiarazioni di false generalità. La bicicletta oggetto di furto, del valore i circa 1000 €, è stata immediatamente riconsegnata al proprietario.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino alla sentenza definitiva.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese