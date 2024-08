Dopo la protesta dei detenuti, domani mattina (17 agosto) i Radicali visiteranno il carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino

TORINO – Domani, sabato 17 agosto, una delegazione dei Radicali si recherà nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino per verificare le condizioni di detenzione.

La visita arriva all’indomani della protesta dei detenuti dei padiglioni B e C della Casa Circondariale. Il tesoriere del gruppo dei Radicali, Filippo Blengino, si presenterà davanti ai cancelli alle 10 di mattina.

“Le condizioni dei detenuti sono disumane, nelle nostre visite abbiamo riscontrato delle strutture fatiscenti, un personale che purtroppo non riesce a gestire l’inferno quotidiano dei suicidi, delle rivolte, del diffuso disagio psichico. Abbiamo più volte denunciato il Ministro Nordio per tortura, domani verificheremo le condizioni del carcere di Torino. Non escludiamo nuove denunce”.

Il gruppo visiterà anche il carcere di Vercelli.

L’altro ieri, il 15 agosto, una delegazione cittadina composta anche dai Radicali ha visitato il carcere minorile “Ferrante Aporti”, dopo un’altra protesta messa in atto da alcuni detenuti.

