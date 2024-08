Gattino nascosto nel motore va dalla campagna a Cuneo: salvato dai passanti

CUNEO – Alcune persone hanno sentito un miagolio provenire da una Ford Fiesta parcheggiata in via Sobrero a Cuneo e contattato i vigili del fuoco sono riusciti, grazie al proprietario della vettura, a recuperare un gattino nascosto tra il parafango e il radiatore.

Il gattino aveva percorso nel motore alcuni chilometri, dalla campagna, dove il proprietario aveva trascorso Ferragosto, alla città di Cuneo. Il maltempo lo aveva sorpreso e pensava di aver trovato un buon nascondiglio, ma si è trovato solo e lontano da mamma e fratelli.

Per fortuna non è caduto durante il tragitto e la sua voce lo ha salvato da una triste fine. Può capitare, sopratutto d’inverno, che i gatti o altri animali si rifugino nei motori o nel parafango delle macchine. È sufficiente un colpo di clacson o battere sulla carrozzeria per allontanare i “rifugiati” e salvare una vita.

