Kenan Yildiz resterà alla Juve e vesirà la maglia numero 10

TORINO – Kenan Yildiz non solo rinnova il contratto con la Juve, ma giocherà con la maglia numero 10. Il calciatore turco classe 2005 è stato scoperto dalla società torinese nel 2022, quando è entrato nella Primavera Juve e ha segnto 15 gol in 37 partite, facendo poi l’esordio come professionista nel dicembre 2022.

La Juventus ha annunciato la notizia del rinnovo con un video in stile cinematografico, in cui si vede un robot brandizzato Juve che, esplorando la superficie della Luna, incontra un astronauta (Yildiz) e tramite uno scanner gli rivela il numero di maglia. “The other side revealed: the iconic 10 is back”, si legge nella descrizione del post.

