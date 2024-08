Pecco Bagnaia da sogno: vince la sprint race in Austria ed è in testa alla classifica mondiale

AUSTRIA – Pecco Bagnaia fa sognare ancora, vincendo la Sprint Race del GP d’Austria e raggiungendo Jorge Martin al vertice della classifica del Mondiale MotoGP.

Con questo terzo trionfo stagionale del sabato, il pilota Ducati accumula 250 punti, raggiungendo lo spagnolo della Pramac. Tuttavia, grazie alle sue sei vittorie nei Gran Premi, rispetto alle due di Martin, Bagnaia prende il comando del campionato. Tra i tifosi a bordo pista, anche Valentino Rossi ha festeggiato il successo del campione di Chivasso.

Il podio è completato da Aleix Espargaro, che si distingue su un circuito tradizionalmente ostico per la casa di Noale. Marc Marquez, dopo una partenza promettente, scivola alla curva 3, lasciando campo libero a Bagnaia e Martin. Quest’ultimo, partito dalla pole nonostante un infortunio al pollice, prova a resistere al sorpasso di Bagnaia alla curva 2, ma taglia la via di fuga e, dopo una revisione, viene penalizzato con un Long Lap Penalty. Tornato in pista in terza posizione, l’uscita di Marquez gli consente di risalire al secondo posto.

