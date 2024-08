Radicali Italiani al carcere Lorusso e Cutugno di Torino: «situazione drammatica»

TORINO – I Radicali Italiani hanno visitato questa mattina il carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

«Abbiamo riscontrato una situazione drammatica – ha dichiarato Filippo Blengino, tesoriere dei Radicali Italiani – in particolar modo nella sezione maschile, dove sono scoppiate rivolte. Le celle sono in condizioni precarie, con strutture fatiscenti e infiltrazioni. Si avverte una situazione di grande tensione; abbiamo chiesto ai detenuti di mantenere la calma. Condividiamo la protesta, ma riteniamo sia opportuno portarla avanti in modo pacifico. Anche in questo carcere si riscontra una palese violazione dei diritti umani. Per questi motivi, denunceremo nuovamente il Ministro Nordio per tortura».

«Abbiamo visitato anche la sezione femminile, dove le detenute ci hanno chiesto di rendere pubblica una lettera in cui si dissociano dalle proteste violente degli ultimi giorni nella sezione maschile, in quanto tali atti compromettono una corretta comunicazione delle problematiche che loro stesse stanno portando avanti in modo nonviolento. A settembre, probabilmente, faranno una sciopero della fame per protestare contro la condizione carceraria», conclude Blengino.

