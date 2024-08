Alessandria si unisce al cordoglio mondiale per la scomparsa di Alain Delon

ALESSANDRIA – Il Comune di Alessandria ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell’iconico attore Alain Delon, unendosi al lutto che ha toccato il mondo intero. In una breve nota diffusa sui social, l’amministrazione ha rivolto un pensiero particolare al figlio Anthony Delon, che lo scorso 4 aprile era stato ospite della Fondazione Borsalino e dell’intera città di Alessandria in occasione dell’inaugurazione del Museo Borsalino.

Il messaggio di vicinanza da parte dell’amministrazione comunale testimonia il legame speciale creatosi tra Anthony Delon e la città durante la sua visita, un momento significativo che ora si carica di ulteriore emozione alla luce della perdita del celebre attore francese, considerato uno dei più grandi interpreti del cinema internazionale.

La comunità alessandrina si unisce così al dolore della famiglia Delon e di tutti coloro che hanno ammirato il talento e il carisma di Alain Delon, ricordandone il segno indelebile lasciato nel mondo del cinema e nella cultura contemporanea.

