Cane sbrana due nutrie al Valentino: pochi giorni prima cagnolino ucciso da Akita Inu senza guinzaglio

TORINO – Un cane lupoide sfuggito al guinzaglio dei propri padroni ha sbranato due nutrie, conosciute tra i frequentatori del parco del Valentino che portavano loro anche qualcosa da mangiare. Le nutrie erano protette dalla recinzione vicino al laghetto del Giardino Roccioso, ma questo non ha fermato il cane di grossa taglia che le ha uccise a poca distanza dalle loro tane. Un tragico incidente in questo caso, anche se come recita il cartello i cani non sono ammessi al Giardino Roccioso, ma in molti non lo notano o fanno finta di nulla.

Il problema dei cani lasciati liberi dal guinzaglio non è tipico del Parco del Valentino, più frequente alla Pellerina o al Parco Colletta, ma pochi casi possono già creare scompiglio. Come quello dell’Akita Inu senza guinzaglio e museruola che ha ucciso un cane di piccola taglia pochi giorni fa vicino alla Fontana dei 12 mesi. Una tragedia evitabile se tutti rispettassero la normativa che dice che “i cani devono essere condotti al guinzaglio e, ove previsto, con museruola”.

