Giovedì 22 i funerali della piccola Esmeralda, mentre continuano le indagini sull’incidente davanti al Giovanni Bosco di Torino

Saranno giovedì 22 agosto i funerali di Esmeralda, la bambina travolta e uccisa da un’auto davanti all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. L’autopsia sul corpo della piccola è stata eseguita nei giorni scorsi ed è stato emesso il nulla osta alla restituzione del corpo ai familiari.

Le indagini sono ancora in corso e stanno verificando se la bambina fosse davvero da sola in strada oppure no; per questo si stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza dell’ospedale. Le indagate sono due: la donna alla guida dell’auto che ha investito la piccola e la madre di Esmeralda, accusata di cooperazione colposa in omicidio stradale e abbandono di minore.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese