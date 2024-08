Sfiorata altra tragedia su monopattino a Nichelino: in tre su un mezzo in contromano

NICHELINO – Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto scorsi, intorno alle 3 , una macchina ha frenato all’ultimo prima di investire tre giovani che viaggiavano in contromano all’incrocio tra via Sassari e via Rossini a Nichelino. Poteva essere un’altra tragedia come quella del 28enne investito in monopattino in via Debouché da un’auto, che, nonostante si sia immediatamente fermata a soccorrerlo, non è riuscita a far nulla per salvargli la vita. Anche in quel caso erano le tre di notte e può aver influito la scarsa visibilità.

