Vicino a Novara, a Trecate, si cercano magazzinieri e addetti all’imballaggio

NOVARA – “AxL Agenzia per il Lavoro” e “GXO” (un’azienda che gestisce catene di fornitura per altri soggetti) cercano magazzinieri e addetti all’imballaggio dei prodotti. Insieme al Comune di Trecate, il 6 settembre ci sarà una giornata di colloqui individuali per trovare nuovi lavoratori da inserire nel polo logistico gestito da “GXO” a Trecate.

L’evento si terrà all’auditorium di villa Cicogna dalle 10 alle 15 ed è ad accesso libero, ma è gradita la comunicazione della propria presenza al numero 337 102 7130

La giornata sarà organizzata in questo modo: all’inizio ci sarà un’introduzione di circa 40 minuti, in cui l’agenzia del lavoro “AxL” illustrerà la natura del lavoro da svolgere, a seguire si faranno i colloqui.

