Mahmood chiude il summer tour a Torino e annuncia la tournée nei palazzetti

TORINO – Dopo aver incantato i club di tutta Europa con il suo European Tour, che ha collezionato quasi tutte date sold out, Mahmood sta per concludere il suo summer tour con un imperdibile appuntamento a Torino. Sabato 31 agosto, il Todays Festival ospiterà l’ultimo concerto estivo dell’artista, che ha già dominato i palchi dei festival più suggestivi d’Italia.

Il nuovo singolo “Ra Ta Ta”, uscito il 14 giugno e recentemente certificato disco d’oro, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto dallo stesso Mahmood insieme a Katoo e Madfingerz, racconta storie di disagio giovanile, con un videoclip diretto da Attilio Cusani e dallo stesso artista, girato in una calda estate tunisina.

Durante il suo summer tour, Mahmood ha fatto tappa in festival di prestigio, partendo il 3 luglio da Termoli e proseguendo in località come Palermo, Roccella Jonica, Cirò Marina e, infine, Torino. Il tour, prodotto da Friends & Partners, offre l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani dall’album “Nei letti degli altri”, tra cui successi come “Cocktail d’amore” e “Stella cadente”, e reinterpretazioni di brani più datati.

Il disco “Nei letti degli altri”, pubblicato il 16 febbraio e certificato disco di platino, ha debuttato al #1 in FIMI e ha accumulato oltre 440 milioni di stream. Il singolo “Tuta gold” dall’album è il più venduto del 2024, certificato quadruplo disco di platino con oltre 315 milioni di stream globali.

Con 32 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia e successi internazionali, Mahmood si prepara ora per la sua tournée nei palazzetti, prevista per ottobre 2024, con date in tutta Italia, tra cui Milano, Firenze, Roma e Napoli.

