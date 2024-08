Torino: lavori di riqualificazione in corso tra piazza Maria Ausiliatrice e Porta Palazzo

TORINO – Reti di plastica arancioni circondano transenne e ponteggi, new jersey bloccano l’accesso in diverse aree, mentre cartelli segnalano divieti e obblighi di svolta. Intorno, materiali edili come pietre e tubi, pronti per l’utilizzo. Tra gli scavi e i macchinari, operai al lavoro per completare le opere in corso.

Chiusura al traffico in piazza Maria Ausiliatrice

A Torino, anche durante il mese di agosto, sono continuati i lavori per il rifacimento delle strade, la sostituzione dei binari e la posa di condutture per acqua e gas. In particolare, i lavori in piazza Maria Ausiliatrice porteranno alla pedonalizzazione dell’area. Il lato destro della piazza, dove saranno creati parcheggi per disabili, spazi per carico/scarico merci, taxi e auto per cerimonie religiose, rimarrà accessibile ai veicoli provenienti da corso Regina Margherita. Il lato opposto sarà invece dedicato a panchine e cestini.

L’asfalto sarà rimosso e sostituito da una nuova pavimentazione in pietra di Luserna o granito per le lastre, mentre i cubetti di porfido o sienite verranno disposti in un disegno specifico. Per garantire l’accesso sicuro alla Basilica, verrà realizzato un dosso lastricato di fronte al monumento in bronzo dedicato a Don Bosco. Inoltre, i marciapiedi ai due angoli della piazza saranno ampliati.

Nuovo sistema di drenaggio pioggia

Un intervento importante riguarderà anche il sistema di raccolta dell’acqua piovana per prevenire allagamenti nella parte più bassa della piazza, soprattutto durante forti temporali. Attorno al monumento centrale, verranno installati quattro nuovi punti luce.

Nella parte centrale della piazza verranno realizzate due grandi aiuole verdi, così come altre due in via Maria Ausiliatrice, nei pressi del dosso lastricato di fronte al Santuario.

Lavori alla scuola De Amicis

Anche l’area davanti alla scuola primaria De Amicis, su via Masserano, vedrà importanti interventi. L’area pedonale sarà ampliata e la pavimentazione, insieme ai marciapiedi su corso Regina Margherita, sarà sostituita con calcestruzzo drenante e architettonico. Verranno inoltre aggiunti nuovi arredi urbani e aiuole fiorite, oltre a un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane e un’integrazione dell’illuminazione.

Nel giardino di corso Regina Margherita verranno installati un’altalena, un tavolo da ping pong e nuovi arredi con panchine. La pavimentazione antitrauma verrà rifatta e i giochi esistenti, insieme alla cancellata e al parterre, saranno sottoposti a manutenzione. Anche vicolo Grosso sarà pedonalizzato, con l’asfalto sostituito da pietra naturale e l’ampliamento del marciapiede lato scuola e l’accesso da via Maria Ausiliatrice.

Rinnovo dei binari a Porta Palazzo

Poco distante, i lavori continuano a Porta Palazzo, dove fino alla fine di agosto proseguiranno gli interventi per il rinnovo dei binari, che già da tre estati vedono le imprese al lavoro in piazza della Repubblica.

