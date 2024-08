Guido Martinetti firma il gelato limited edition del Barbera d’Asti Wine Festival 2024

MONFERRATO – Nel cuore pulsante del Monferrato, il Barbera D’Asti Wine Festival si appresta a celebrare un evento senza precedenti che andrà in scena dal 6 al 15 settembre. Con un palinsesto ricco di cultura, arte e tradizione vinicola, il festival è orgoglioso di annunciare una collaborazione esclusiva con Guido Martinetti, noto per aver rivoluzionato il mondo del gelato con Grom e oggi stimato viticoltore con la sua cantina Mura Mura, fondata insieme all’amico e socio Federico Grom.

In questa edizione del festival, Martinetti introduce un’esclusiva variante di gelato alla Barbera DOCG, disponibile solamente nei food truck dell’evento. Questa creazione in edizione limitata non è solo un prodotto, ma un simbolo dell’impegno continuo di Martinetti verso un territorio, quale è quello di Costigliole d’Asti, che sempre lo ha ispirato nel suo percorso personale e imprenditoriale.

“Partecipare a questo festival in un luogo a me tanto caro e da cui ho sempre attinto ispirazione ed energia creativa è veramente emozionante,” riflette Martinetti. “Questo gelato incarna la mia passione per l’eccellenza e il desiderio di innovare, mantenendo salde le radici nella ricca terra del Monferrato.”

Con una base di Fiordipanna, arricchita da una riduzione alla Barbera d’Asti DOCG e granella di Nocciola Piemonte IGP, il gelato diventa dunque un omaggio alle ricchezze del Monferrato. La sua creazione rappresenta l’armonia perfetta tra l’arte vinicola e la creatività gelatiera, due mondi appassionatamente coltivati da Martinetti, che ha sempre lavorato per esaltare e promuovere le eccellenze locali.

“Il Barbera D’Asti Wine Festival è una vetrina straordinaria per la nostra amata Barbera, esplorata e celebrata in tutte le sue forme,” esclama Vitaliano Maccario, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato. “Accogliere una personalità come Guido Martinetti è per noi un grande onore, sinonimo di visione, lungimiranza, creatività e concretezza, valori manifesto proprio del nostro territorio”.

Durante il festival, gli ospiti potranno immergersi in una serie di attività che includono incontri con esperti, serate musicali, e degustazioni guidate, oltre al piacere unico di assaporare il gelato di Martinetti.

Con un programma che promette di deliziare ogni palato e arricchire ogni spirito, il Barbera D’Asti Wine Festival invita tutti a scoprire e celebrare la magia del Monferrato, tra storia, cultura e innovazione gastronomica.

