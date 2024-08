La Juve vince a Verona ed è sola in testa alla classifica dopo 4 anni

VERONA – Se il buongiorno si vede dal mattino i tifosi della Juve possono aspettarsi un gran bel campionato. Dopo il 3-0 dell’esordio col Como i bianconeri si ripetono e vincono in trasferta a Verona 0-3 assestandosi da soli in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate. Non succedeva da 4 anni.

Certo è prestissimo per fare qualsiasi tipo di discorso ma se il precampionato della squadra di Motta aveva messo i brividi a molti le prime due giornate di campionato hanno regalato vittorie, gol, due clean sheet e perfino spettacolo, cose che a Torino non si vedevano da un po’.

A Verona la Juve fatica qualche minuto ad ingranare, poi si scioglie e va in gol con Vlahovic al 28′, raddoppia col giovane Savona (che già si era visto annullare un gol povo prima) al 39′ e chiude i conti ad inizio ripresa con un rigore di Vlahovic per fallo su Mbangula (di nuovo titolare).

Motta fa giocare i giovane, non ha paura a tenere in panchina i senatori, ha già dato un gioco alla squadra ed attende i nuovi acquisti sperando in qualche colpo ulteriore negli ultimi giorni di mercato. L’inizio di stagione della Juve è da incorniciare!

