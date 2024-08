VCO – Tre persone sono state inserie nella lista degli indagati per l’incidente in funivia di Calasca Castiglione, che costò la vita a una donna di 41 anni; la dinamica della tragedia, avvenuta a inizio luglio, non è ancora del tutto chiara: la vittima rimase attaccata a un cavo mentre stava scaricando i bagagli, fu trascinata in alto dall’impianto e precipitò nel vuoto. Secondo le indagini tuttavia l’impiato di risalita in cui si trovava la donna non era a norma e si devono accertare anche le responsabilità dell’azionamento irregolare della funivia.

Già nelle settimane successive all’incidente era stato reso noto che era sotto indagine per omicidio colposo l’addetto che premette il pulsante di avvio, ora gli inquirenti hanno ampliato l’elenco degli indagati includendo anche il titolare della concessione dell’impianto e il proprietario della baita. Gli accertamenti riguardano soprattutto i requisiti di sicurezza della seggiovia e le carte del suo progetto.

