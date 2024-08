Da GIØVE a ARLO PARKS: il racconto della terza serata di TOdays (foto)

TORINO – Terzo giorno di TOdays, all’insegna dell’indie e del pop giovane con una scaletta fresca e innovativa. Per prima sul palco GIØVE, giovane cantautrice torinese dai suoni e dalle atmosfere intime ed introspettive.

Dopo di lei la rivelazione della serata, con Alice Bisi, nome d’arte BIRTHH, delicata e profonda cantautrice inizialmente ispirata a suonare musica dall’amore del padre per Tom Waits e Bob Dylan. Attratta dalla musica fin da bambina, ha saputo nel tempo unire stili ed influenze diverse, dal pop, al soul fino all’elettronica. Coinvolgente il suo live e la capacità di coinvolgere il pubblico, ci ha ricordato la delicatezza e la classe di grandi interpreti e musiciste come Edie Brickell e Dido. Con il suo album di debutto “Born in the woods” ha già catturato l’attenzione dei media e del pubblico di tutto il mondo,facendosi notare tra le migliori esponenti emergenti dell’alternative pop internazionale, Un’artista da seguire con attenzione per il futuro.

Si cambia registro con il terzo artista, gli ENGLISH TEACHER, gruppo indie rock britannico di Leeds, formatosi nel 2020, capitanato dalla carismatica leader e polistrumentista Lily Fontaine. Gruppo capace di unire atmosfere decisamente dance e rock con suoni di chitarra e groove di spessore a momenti decisamente più intimisti.

E’ già buio quando sul palco arriva il momento dei TANGERINE DREAM, gruppo erede della tradizione di una delle band seminali nel panorama della musica elettronica anni 70, che con Edgar Froese viene da sempre considerato uno dei padri del così detto krautrock.

Eredi della loro musica ed esperienza, Thorsten Quaeschning, insieme a Paul Frick e alla violinista Hoshiko Yamane, ha portato avanti il progetto della band, che è stata per decenni un autentico collettivo musicale, imperniato sulla figura di Edgar Froese e successivamente su quella di suo figlio, Jerome, che però abbandonò la band considerando conclusa la sua esperienze con la morte di suo padre. Quantum Gate e Raum, album successivi al 2017, sono i primi completamente realizzati dopo la morte del fondatore del gruppo, Edgar Froese, avvenuta nel 2015. È comunque, in gran parte, basato su idee e schizzi musicali lasciati da Froese stesso e porta avanti la sua idea di musica, anche dopo la sua morte. Occasione davvero imperdibile degli amanti di Phaedra e Tangram e delle incredibili atmosfere che sanno generare. Visual di assoluto impatto ad incorniciare le atmosfere oniriche e spaziali che da sempre caratterizzano la loro musica.

Sono da poco passate le 22.30 quando sul palco arriva l’artista più attesa della serata, ARLO PARKS pseudonimo di Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, affermata cantautrice britannica.

ARLO PARKS, 24 anni, si descrive come «una persona che ama vivere l’istante e nutrirsi dell’energia del momento creativo». Da sempre accompagna con la sua meravigliosa voce quelle che sono autentiche poesie, che le hanno permesso di dare voce e corpo al malessere della Gen-Z. Al centro del suo songwriting temi legati alla salute mentale, all’identità queer e alle sofferenze della vita quotidiana per i giovani come lei. Nonostante un costante impegno e spessore dei testi, la sua musica ed il suo modo di cantare sa renderla leggera e sotto il palco si canta e si balla. Due album in studio all’attivo, il primo “Collapsed in Sunbeams”, celebrata dalla critica mondiale come artista rivelazione, seguito dal più recente “My Soft Machine”.

Ci sono i fortunati successi del primo album, come “Eugene”, “Hurt”, “Cola”, “Black Dog” e “Hope”, il super successo “Softly” cantato un po’ da tutto il pubblico, ma anche pezzi dell’ultimo lavoro come “Bruiseless”,”Devotion” e “Weightless”, uniti da un sottile filo conduttore che dalle liriche va alle sue incredibili e raffinate melodie. Supportata da una band davvero a fuoco con il suo mood, Anais Marinho (vero nome) ha impreziosito un festival, che dopo l’orgia elettro punk degli LCD Soundsystem di ieri sera si prepara ad una nuova serata, quella di giovedì con oVERMONO, YELLOW DAYS, THRU COLLECTED e C’MON TIGRE.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese