Khaby Lame sullo Ius scholae: “Se cresci in un posto, sei di quel posto”

CHIVASSO – L’influencer più seguito al mondo, il ragazzo che nell’estate del 2022 in comune a Chivasso è diventato cittadino italiano parla con La Stampa dello Ius scholae. Lui si sente fortunato ed è consapevole che la fama gli ha aperto molte porte, che sono rimaste chiuse di fronte ad altri ragazzi. “Meritano la cittadinanza come e più di me. Semplicemente non hanno avuto la possibilità che ho avuto io, così stanno ancora aspettando” – spiega.

Nato Khabane Serigne Lame a Dakar in Senegal 24 anni fa, Khaby Lame è cresciuto in Italia, ha frequentato la scuola italiana, parla italiano, ha amici italiani e per questo afferma: “Ero italiano già prima che me lo riconoscessero ufficialmente. Non mi sono mai sentito diversamente. Se cresci in un posto, sei di quel posto. Non sono gli altri che devono dirti chi sei

Khaby Lame si trova ora negli Stati Uniti per studiare recitazione e prepararsi alla spy-comedy in lingua inglese “00Khaby”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese