Al MAU una mostra collettiva degli artisti dell’Associazione Venezuela in Piemonte

TORINO – Nel mese di settembre, il Museo d’Arte Urbana di Torino presenta per la terza edizione, la mostra collettiva degli artisti dell’Associazione Venezuela in Piemonte. Fondata nel 2018 come associazione culturale apartitica e senza scopo di lucro, l’associazione si distingue per la sua prospettiva umanitaria e sociale. Dopo anni di impegno nel contesto sociale e politico, i membri dell’associazione hanno sentito l’impellente necessità di offrire sostegno culturale, logistico e soprattutto umano alla diaspora venezuelana.

“Siamo convinti dell’importanza della collaborazione con istituzioni e altre associazioni a livello regionale, nazionale ed europeo. Il nostro scopo primario è lavorare sinergicamente per il bene comune dei cittadini venezuelani e italo-venezuelani.”

Uno degli obiettivi primari dell’associazione è la diffusione della cultura venezuelana tramite l’esposizione di opere d’arte create da alcuni membri del gruppo. Questi artisti, con fervore e impegno, realizzano dipinti, sculture e altre forme d’arte con l’obiettivo di narrare la storia culturale e politica della loro nazione.

Le loro opere non solo rappresentano un tributo alle tradizioni venezuelane, ma fungono anche da ponte tra diverse generazioni e comunità. Ogni pezzo racconta una storia unica, catturando momenti di gioia, dolore, speranza e resilienza. La varietà di stili e tecniche utilizzate riflette la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale venezuelano.

L’associazione organizza regolarmente mostre e eventi culturali, invitando il pubblico a immergersi nelle bellezze e nelle complessità del Venezuela attraverso l’arte. Questi incontri diventano occasioni di dialogo e scambio, promuovendo una maggiore comprensione e apprezzamento reciproco.

Con il loro lavoro, gli artisti non solo preservano la memoria storica del loro paese, ma ispirano anche nuove generazioni a scoprire e valorizzare le proprie radici. L’associazione, quindi, non è solo un luogo di esposizione, ma un vero e proprio baluardo della cultura e dell’identità venezuelana, un faro di luce che continua a brillare nonostante le difficoltà.

“Questa mostra rappresenta un’importante occasione per mantenere viva la voce dei nostri artisti, molti dei quali, costretti a migrare a causa della crisi in Venezuela, trovano difficoltà ad ottenere visibilità e spazi espositivi. In un momento storico delicato come quello attuale, dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio, in cui il popolo venezuelano ha espresso un forte desiderio di cambiamento, è essenziale continuare a dare spazio alla creatività e alla resistenza culturale dei nostri artisti, soprattutto di fronte alla repressione di un regime che rifiuta di accettare la volontà popolare.”

Per questaterza edizione gli artisti presenti in mostra saranno:

Isabella Rodriguez, pittrice

Maria Cecilia Peña, fotografa

Oswaldo Muñoz, pittore

Elizeth Rodriguez, pittrice

Sandra Bucci, pittrice

Maria Requena, scultrice

Alexandra Alvarez, pittrice

Nancy Cervantes, pittrice

Sain-ma Rada, pittrice

La mostra “VENEZUELA VISUAL III” sarà inaugurata presso la sede del MAU in Via Rocciamelone 7/C il 7 settembre 2024 dalle 18.30 alle 21.00 e sarà esposta fino al 28 settembre, data del finissagge.

Curatela di Giulia Fanelli e Maria Requena, Allestimento di Alberto Garino.

