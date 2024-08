Dopo un mese di stop riapre la metropolitana di Torino

TORINO – Dopo la sospensione, avviata il 3 agosto, del servizio metro, è ora il momento della riapertura.

Durante il periodo estivo, infatti, GTT ha condotto una serie di attività di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture di trasporto cittadine. Con la fine di questi interventi, a partire dai prossimi giorni, i servizi di trasporto pubblico torneranno alla normalità nelle aree interessate.

Riapertura della metropolitana

Dal 2 settembre 2024, la metropolitana di Torino riprenderà regolarmente il servizio dopo la sospensione per consentire i lavori di ammodernamento, iniziati il 3 agosto, che per ragioni di sicurezza e di tempi di esecuzione, non potevano essere realizzati con la linea in esercizio.

In particolare, durante questo periodo GTT e Infra.To hanno eseguito interventi fondamentali per migliorare e potenziare il servizio, tra cui la migrazione del sistema di segnalamento e le opere connesse al prolungamento della linea verso Cascine Vica.

Il periodo di sospensione ha inoltre permesso di eseguire una serie di interventi di manutenzione straordinaria: sono state installate nuove telecamere di sicurezza, rinnovate le pitture di alcune aree delle stazioni e sostituita la segnaletica esterna con illuminazione a LED. Sono state inoltre effettuate pulizie intensive, con particolare attenzione ai tunnel vetrati e alle scale esterne, per garantire un ambiente pulito e igienizzato.

La metropolitana da lunedì 2 settembre riprenderà il servizio con il consueto orario pre-sospensione.

Ripristino dei servizi

Piazza della Repubblica e linee 3 e 16

Il 31 agosto, rimosso il cantiere di Piazza della Repubblica, sarà ripristinato il percorso originale delle linee 3 (che riprenderà la gestione tranviaria) e 16. I lavori, iniziati nell’estate del 2021 e suddivisi in tre lotti tutti pianificati nel periodo estivo, durante la chiusura delle scuole, per minimizzare i disagi per gli utenti, si concludono con questo ultimo lotto che ha riguardato la sostituzione degli scambi tranviari e di una porzione di rotaie sul lato ovest di Piazza della Repubblica.

Via Cigna e linea 10N

In via Cigna, il tratto interessato dai lavori di risanamento e revisione dell’impianto tranviario sarà riaperto alla viabilità il 2 settembre, consentendo il ripristino della linea bus 10N sul percorso ordinario. I lavori, avviati il 1° luglio, hanno ripristinato l’efficienza del servizio tranviario preparando la strada per i futuri lavori di riassetto della viabilità nell’area di Piazza Baldissera previsti per il 2025.

