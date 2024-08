Toro-Venezia finisce 1-0: decide Coco

TORINO – Il Toro vince 1-0 sul Venezia nella terza giornata di campionato di Serie A. Sul campo veneto, i torinesi iniziano piano, costruendo poche occasioni; quasi allo scadere dei 90 minuti decide la partita Coco, con la rete decisiva a cui i veneti, già in debito di ossigeno, non riescono a rispondere. I Granata sono a quota 7 punti in classifica.

Dopo il pari di San Siro contro il Milan e la vittoria contro l’Atalanta, arriva il successo anche contro il Venezia in trasferta. Di Coco all’86’ la rete che regala i tre punti ai granata adesso a quota 7 punti in classifica.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese