Jesus and The Mary Chain sul palco del TOdays Festival

TORINO – Venerdì al TOdays Festival vede un gradito ritorno come headliner, quello di THE JESUS AND MARY CHAIN, storico gruppo alternative rock britannico capitanato dagli inossidabili fratelli William e Jim Reid. Un buon riscontro di pubblico che da sempre ama questa band capace di unire pop e distorsioni, melodie alla potenza sonora di storici gruppi come Velvet Underground e The Stooges,

Ma un buon numero di persone è venuto anche per le band precedenti, prima per ELEPHANT BRAIN e soprattutto per i FASK (Fast Animals and Slow Kids), ormai consolidata band del nuovo alternative rock nostrano. Capitanata da Aimone Romizi, la band perugina da sempre fa forza nell’unione del gruppo che vede sul palco anche Alessandro Guercini alla chitarra, Jacopo Gigliotti al basso e Alessio Mingoli alla batteria e voci. Ad aprire il concerto Brucherò Nei Pascoli, irriverente band milanese che unisce rap e punk. Stasera si cambia registro perché sul palco salirà Mahmood, ormai celebre popstar nostrana. Prima di lui Jupiter&Okwess e A Toys Orchestra

.

