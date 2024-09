Mangia e beve senza pagare: foglio di via da Vercelli per una 55enne recidiva

VERCELLI – Una donna di 55 anni ha mangiato e bevuto in un locale di Vercelli e poi al momento di pagare ha dichiarato di non avere contanti o carte con sé e di avere il telefono non funzionante. Anche se il titolare del locale non ha voluto sporgere denuncia, dai controlli della polizia è risultata essere recidiva: in moltissime occasioni la donna ha consumato e poi si è rifiutata di pagare collezionando fogli di via in moltissime province d’Italia.

Anche in questo caso il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Vercelli per tre anni, che se non verrà rispettato comporterà una reclusione da sei a 18 mesi e una multa fino a 10.000 euro.

