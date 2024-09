Notte di pioggia violenta nel torinese, strade chiuse e frazioni isolate

TORINO – La nuova pesante ondata di maltempo annunciata a partire dal pomeriggio di ieri è arrivata e sta causando danni seri sulle montagne del torinese. Dopo gli allagamenti degli ospedali a Torino già ieri, ha continuato a piovere anche con temporali violenti per tutta la notte.

I danni della notte sono soprattutto in montagna. Per il momento si registra una frana a Pinasca mentre sono diverse le borgate chiuse in Val di Susa per strade interrotte ed esondazioni di torrenti. Allagamenti sono da segnalare a Pomaretto e Villar Pelllice. Segnalate anche a borgate chiuse nei pressi di Susa per esondazione fiumi e strade interrotte. La situazione più grave sembra essere a Perosa Argentina, dove ci sono state esondazioni e smottamenti che hanno reso impraticambile la SP166. A Mattie è esondato il rio Gerardo e 20 persone sono isolate.

La Regione Piemonte ha aperto la Sala Operativa della Protezione Civile per monitorare costantemente la situazione ed intervenire in caso di necessità.

Aggiornamento ore 9: la Stura oltre il livello di pericolo.

