Il cioccolato Barry Callebaut chiude a sorpresa lo stabilimento di Intra

INTRA – Arriva a sorpresa l’annuncio da parte della Barry Callebaut della chiusura dello stabilimento di Intra, dove lavorano 105 persone a tempo indeterminato, 30 con contratti a termine a cui bisogna aggiungere una trentina di addetti nelle diverse imprese dell’indotto.

Barry Callebaut aveva rilevato lo stabilimento dalla Nestlè e la sorpresa deriva dal fatto che la società del cioccolato svizzero non è in crisi ma ha anzi da poco annunciato investimenti per 500 milioni di franchi svizzeri.

“Gli investimenti previsti a San Sisto e D’Orsogna – si legge nella nota inviata ai sindacati – dimostrano che l’Italia rimane chiaramente una priorità assoluta per Barry Callebaut. L’Italia è e continuerà ad essere uno dei nostri mercati chiave in Europa, in quanto è un Paese importante per la nostra tradizione nel mercato del cioccolato. Tuttavia, a seguito di un’attenta analisi della nostra struttura produttiva, oggi vi comunichiamo l’intenzione di chiudere la nostra azienda di Intra (VCO), in Italia. Sappiamo che ciò avrà un impatto sui nostri colleghi di Intra e ci impegneremo a sostenere tutte le persone interessate. Avvieremo un dialogo con le parti sociali in conformità alle leggi e alle regolamentazioni locali. Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dei nostri dipendenti e ci impegniamo a trovare soluzioni adeguate, laddove possibile, per sostenere tutti i colleghi che saranno interessati”.

