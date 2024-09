Novara: tentano la rapina, vengono scoperti e tentano la fuga agitando degli ombrelli contro il personale

NOVARA – Due persone sono state arrestate per rapina in concorso, effettuata in un negozio del centro di Novara. La coppia, un uomo e una donna, era entrata nell’esercizio commerciale e aveva nascosto in borse e tasche numerosi trucchi, creme e altri prodotti cosmetici.

Un dipendente li ha notati e a quel punto i due hanno tentato la fuga, minacciando con un ombrello le persone presenti. I poliziotti però sono subito giunti sul posto e li hanno arrestati.

