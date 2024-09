ALESSANDRIA – Una grave denuncia arriva dalla Flai Cgil relativamente ad un lavoratore picchiato dal suo datore di lavoro per aver chiesto un giorno di permesso per ritirare dei documenti.

”Godwin Aiwanfo è stato picchiato brutalmente dal suo datore di lavoro. La sua colpa? Aver chiesto un giorno libero per ritirare dei documenti in Comune. Apriti cielo, un sottoposto non può avere esigenze, deve solo lavorare e stare zitto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, alle volte anche il sabato, fino alle 12. Per giunta Godwin, nigeriano di Benin City, aveva osato rivolgersi ad un avvocato dopo non aver ricevuto la busta paga per il suo lavoro da macellatore. Solo un bonifico di 550 euro per quasi cinque mesi di lavoro, di cui soltanto uno regolare, con un contratto peraltro diverso da quello che gli sarebbe spettato”.

Teatro di questa situazione è stato il Comune di Frugarolo in provincia di Alessandria, dove l’uomo aveva iniziato a lavorare il 21 marzo scorso.

Secondo la Flai Cgil Torino “non era il primo caso di irregolarità, o addirittura di mancati pagamenti, nella ditta in questione”.

