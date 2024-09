Sciopero alla Barry Callebaut dopo l’annuncio della chiusura

INTRA – Sciopero alla Barry Callebaut di Intra dopo l’annuncio a sorpresa della chiusura. Almeno fino a lunedì i lavoratori dello stabilimento incroceranno le braccia.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e la vicepresidente Elena Chiorino hanno avuto un primo colloquio con il ministro delle Imprese Adolfo Urso che, fanno sapere Cirio e Chiorino, “ha assicurato la disponibilità del Governo ad affiancare la Regione nell’attivazione del tavolo di crisi. Insieme al ministro apriremo un contatto con l’azienda per provare a chiedere di recedere dalla decisione annunciata dall’azienda e siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti per tutelare impianto e lavoratori”.

Anche il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, e il presidente della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Alessandro Lana, hanno fatto sentire la loro voce.

