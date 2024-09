Tragedia in Valsesia: morto un cercatore di funghi

VALSESIA – Poche ore fa, è stato ritrovato il corpo di un uomo che ha preso la vita nei boschi della Valsesia.

La vittima è un cittadino di Caltignana (in provincia di Novara) di 65 anni, che ieri si era recato in Val Sermenza, nella zona di Fervento, per cercare funghi. A dare l’allarme sono stati i familiari dell’uomo, preoccupati perché ieri sera non l’hanno visto rientrare a casa.

Così, nel corso della giornata odierna, il soccorso alpino, il soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco hanno controllato l’area, servendosi anche di un elicottero e dei cani da ricerca. Dopo qualche ora di ricerca, il corpo dell’uomo è stato individuato al di sotto di un sentiero, dal quale probabilmente era precipitato.

