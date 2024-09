Torino, 9.000 spettatori per Ludovico Einaudi: «Una serata magica»

TORINO – Piazza San Carlo si è trasformata in un teatro a cielo aperto per accogliere l’atteso concerto di Ludovico Einaudi, che ha definito l’evento “una serata magica”. L’atmosfera suggestiva della storica piazza ha fatto da sfondo a un’esperienza musicale indimenticabile, inserita nel programma del MiTo Settembre Musica 2024.

Il concerto, intitolato In a Time Lapse Reimagined, ha registrato il tutto esaurito con 8.000 spettatori presenti, il massimo consentito. Le file per accedere all’evento erano lunghissime, con circa un migliaio di persone rimaste nei pressi di via Roma e piazza Castello, sperando di riuscire a seguire l’esibizione a distanza.

Ad accompagnare Einaudi sul palco, un gruppo di musicisti di talento: Federico Mecozzi (violino, viola), Redi Hasa (violoncello), Rocco Nigro (fisarmonica), Alberto Fabris (basso), Sebastiano De Gennaro (percussioni), Gianluca Mancini (live electronics) e Francesco Arcuri (polistrumentista).

L’assessora alla Cultura di Torino, Rosanna Purchia, ha elogiato l’organizzazione dell’evento, definendo emozionante vedere tanta partecipazione e sottolineando l’importanza della fusione tra sport e cultura all’interno di MiTo, con un omaggio speciale al Torino Calcio, a 75 anni dalla tragedia di Superga.

