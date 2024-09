Vittoria di Micaela Vietto a Miss Grand International Italia: Denny Méndez contro i commenti razzisti

FARIGLIANO – «È inaccettabile che nel 2024 si debba ancora affrontare il tema del razzismo, specialmente in un contesto come quello di un concorso di bellezza internazionale». Così si è espressa Denny Méndez, attrice e showgirl, in difesa di Micaela Vietto, fresca vincitrice del titolo di Miss Grand International Italia 2024. La giovane piemontese è stata oggetto di commenti discriminatori sui social, che hanno messo in discussione il suo diritto a rappresentare l’Italia in un concorso di tale portata a causa del colore della sua pelle.

Méndez, che in passato ha affrontato simili attacchi durante la sua carriera, ha voluto esprimere solidarietà alla nuova Miss, sottolineando quanto sia fondamentale che una giovane ragazza possa vivere il suo successo senza dover affrontare amarezza o pregiudizi. «Micaela ha realizzato un sogno e ora rappresenterà l’Italia. Perché lei è italiana e ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per farlo».

La vittoria di Micaela Vietto è stata un momento di orgoglio per molti, ma non ha mancato di suscitare reazioni contrastanti. In particolare, sui social media sono apparsi commenti razzisti e offensivi, che hanno dato origine a un dibattito acceso sulla rappresentazione dell’italianità nei concorsi di bellezza.

Micaela, 29 anni, originaria del Piemonte, ha superato diverse difficoltà nella sua vita personale, tra cui la perdita prematura della madre, che l’ha costretta a crescere in fretta e ad assumersi responsabilità familiari fin dalla giovane età. Nonostante tutto, è riuscita a costruire una carriera come modella, attrice e ballerina, dimostrando una resilienza straordinaria che l’ha portata a raggiungere il successo sul palco di Miss Grand International Italia.

Il concorso, seguito da milioni di persone in tutto il mondo e considerato uno dei più prestigiosi nel panorama delle competizioni di bellezza, offre a Micaela la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale mondiale che si terrà a Bangkok, in Thailandia, il 25 ottobre. Tuttavia, invece di essere celebrata solo per i suoi meriti, la sua vittoria ha dato origine a polemiche che, secondo Denny Méndez, non hanno alcuna giustificazione nel mondo di oggi.

«Queste polemiche sono inutili e non portano a nulla di costruttivo», ha affermato Méndez, sottolineando l’importanza di abbattere le barriere del pregiudizio e di riconoscere il valore delle persone indipendentemente dal colore della pelle o dalle loro origini.

