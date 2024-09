50 anni fa cominciarono a Torino le riprese di Profondo Rosso

TORINO – Era il 9 settembre 1974 e a Torino cominciavano le riprese di Profondo Rosso, un film che sarebbe diventato un mito assoluto per generazioni di appassionati di cinema e che ancora oggi è amato e osannato in tutto il mondo come uno dei migliori thriller della storia del cinema.

Non era la prima volta che Dario Argento girava a Torino, tutt’altro. Profondo Rosso fu il quinto film del regista romano ed era già la terza volta (su cinque appunto) che tornava sotto la Mole. Innamorato di Torino fin dall’infanzia, quando seguiva il padre nelle sue trasferte di lavoro, quando Dario Argento si trovò a girare il suo primo film, “L’uccello dalle piume di cristallo”, avrebbe voluto già Torino. Per la produzione era però un rischio e un costo molto alto e si decise per Roma.

Il film fu però un successo e così Argento ottenne di girare a Torino la sua seconda pellicola, “Il gatto a nove code“, e poi la terza, “Quattro mosche di velluto grigio“. Fu poi la volta di un titolo particolare nella filmografia argentina, quel “Le cinque giornate” con Adriano Celentano protagonista, che per ovvie ragioni fu girato a Milano. Poi fu la volta di Profondo Rosso che portò il regista nell’Olimpo del cinema mondiale e eternò anche Torino come location cinematografica. Appartengono a quel film infatti due locations entrate nell’immaginario collettivo e per le quali ci sono turisti che vengono apposta in città: Villa Scott, capolavoro Liberty di Fenoglio, e piazza Cln, dove si svolgono una serie di scene davvero incredibili e dove venne ricostruito il Blue Bar.

Proprio domenica 8 settembre si è svolto il tradizionale Torino d’Argento Tour Locations, al quale, nonostante la pioggia, hanno partecipato una cinquantina di appassionati. Era dedicato a “Ti piace HItchcock?, altro film torinese di Dario Argento. Si, perchè ad oggi il regista romano di film sotto la Mole ne ha girati ben 7.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese