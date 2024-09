Santena: 49enne in bici investito da un camion e trascinato per metri, morto

SANTENA – È morto sul colpo l’uomo di 49 anni investito mentre era in sella alla propria bici.

La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 8.30 sulla strada regionale 29 a Santena. Il ciclista, residente a Torino, è stato investito da un autoarticolato, guidato da un uomo di Mazzè, che lo ha trascinato per una decina di metri. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso, ma purtroppo per il 49enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto era presente il personale sanitario della Croce Verde di Villastellone e dell’elisoccorso del 118. I carabinieri di Chieri indagano sulla dinamica dei fatti.

