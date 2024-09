Venaria Reale, rubavano Grana Padano dal pastificio: denunciati due dipendenti

VENARIA REALE – Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Venaria Reale (TO) hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 63 e 35 anni, residenti a Torino e Grugliasco, impiegati presso un pastificio locale. I due sono accusati di aver sottratto, collaborando tra loro, grosse quantità di formaggio Grana Padano dai magazzini dell’azienda per poi rivenderlo a terzi.

Uno dei due dipendenti era incaricato di caricare i prodotti destinati alle altre sedi dell’azienda su furgoni, uno dei quali guidato dall’altro complice. Tuttavia, una parte della merce, in particolare grandi confezioni di Grana Padano, non veniva consegnata alle destinazioni previste, ma a persone ancora da identificare.

L’indagine dei Carabinieri, basata sull’analisi degli ordini e delle bolle di consegna, ha rivelato che i due avevano alterato la documentazione, aggiungendo sistematicamente quantità extra di formaggio rispetto a quelle effettivamente richieste dall’azienda. Queste quantità in eccesso venivano poi vendute illegalmente.

Gli investigatori hanno stimato che il formaggio sottratto ammontasse a circa 7.000 kg, per un valore complessivo di circa 60.000 euro. Per questo motivo, i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ivrea per furto aggravato in concorso.

