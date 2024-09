Champions League, Juventus-PSV finisce 3 a 1: ottima prestazione dei bianconeri

TORINO – Un inizio in Champions League davvero strepitoso per la Juventus guidata da Thiago Motta che all’Allianz Stadium si aggiudica il match contro il Psv Eindhoven per 3-1.

Parte bene il Psv, che tiene la Juve nella sua metà campo. Ma Yildiz trova il lampo che accende la serata: gol alla Del Piero con un destro a girare al ‘sette’ (21′). McKennie chiude in rete un’azione avviata da Nico Gonzalez(27′).

Prima dell’intervallo, Koopmeiners sfiora il palo. Nella ripresa Gonzalz servito da Vlahovic cala il tris (52′). Gol di Saibari al 93′ per il Psv, ma ormai la partita è chiusa.

