Una persona è ricoverata in ospedale dopo essere caduta mentre faceva parapendio sopra Colleretto Castelnuovo, nel torinese

TORINO – Una persona si è schiantata a terra mentre volava con il parapendio sulle alture tra Cintano e Colleretto Castelnuovo, nel torinese. Il luogo dello schianto è la frazione “Santa Elisabetta” di Colleretto Castelnuovo, in cui è presente un punto di decollo per parapendio e deltaplano a 1.400 metri di altitudine.

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato all’incidente, ma i soccorsi hanno già trasportato la persona ferita in ospedale, in condizioni gravi.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese