Sospese dopo 12 giorni le ricerche dell’uomo caduto nel torrente Orco a Feletto

FELETTO – Dopo che la prefettura di Torino aveva ordinato il divieto di caccia in 9 comuni del Canavese per poter effettuare le ricerche in sicurezza di Gianni Canavera, 58enne di San Francesco al Campo, travolto dalla piena del torrente Orco mentre con il trattore stava disboscandone gli argini, ora interrompe le operazioni fino a nuova segnalazione.

Le ricerche sono proseguite fino ad oggi, martedì 17 settembre, per 12 giorni, senza dare alcun risultato. Domenica avevano partecipato un centinaio di persone per perlustrare la zona intorno al torrente Orco e al fiume Po ma nessuno ha ancora trovato tracce dell’uomo.

Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, i sommozzatori e i Carabinieri. Gianni Canavera è un imprenditore sposato e con tre figli.

