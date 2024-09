Tentativi di phishing per la carta dedicata a te: INPS avvisa gli utenti

PIEMONTE – L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fa sapere tramite i propri canali social che molte persone stanno ricevendo mail phishing per il servizio carta dedicata a te. Nel testo si annuncia un bonifico da parte dell’INPS agli assistiti, ma l’Istituto sspecifica che “non effettua bonifici per la Carta Dedicata a Te e non contatta direttamente i riceventi la prestazione”.

Attenzione alle mail di phishing e se il mittente non è chiaro evitare di cliccare su qualunque link ci sia nel corpo del mail.

