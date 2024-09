Vendita di orologi di lusso contraffatti per un valore totale di 3 milioni di euro: sei arresti nell’astigiano

ASTI – I carabinieri di Asti hanno emesso sei ordinanze di custodia cautelare per ricettazione, riciclaggio, detenzione e commercio di prodotti con segni contraffatti, in particolare orologi di lusso, come Rolex, Omega e Cartier.

Nel corso di un anno, tra il 2022 e il 2023, i sei uomini arrestati (tre in carcere e tre ai domiciliari) avrebbero piazzato sul mercato orologi falsi, rubati oppure creati in laboratori clandestini, per un valore totale di 3 milioni di euro.

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno accertato ventuno episodi di ricettazione di Rolex, Patek Philippe, Tudor, Omega e diamanti Tiffany, e due episodi di riciclaggio di orologi Rolex falsi, sui quali venivano montati meccanismi originali. Gli orologi venivano poi venduti con card e scatole per attestarne l’originalità.

L’attività investigativa ha infine permesso di sequestrare circa cinquanta orologi originali di illecita provenienza, insieme ad altri falsi o frutto di manipolazione. Inoltre, sono stati trovati più di 50mila euro in contanti ed è stata sequestrata anche attrezzatura professionale che veniva utilizzata per contraffare gli orologi. Durante l’esecuzione degli arresti, sono state eseguite altre perquisizioni a carico di alcuni soggetti che, nell’astigiano e in provincia di Alessandria, hanno avuto a che fare con i criminali.

